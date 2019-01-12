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واشنطن: بومبيو وتشاووش أوغلو بحثا هذا الأمر الهام

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.
جاء ذلك وفق بيان نشره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو.
وقال بالادينو إن بومبيو وتشاووش أوغلو اتفقا على أهمية التضامن بين تركيا والولايات المتحدة كجزء من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بشكل مدروس ومنسق.
وأشار المتحدث أن بومبيو أكّد على الأهمية التي توليها واشنطن للقوات التي تعمل معها ومع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".
ووفقًا للمتحدث، جدّد وزير الخارجية الأمريكي تعهّدات بلاده بالاستجابة للهواجس الأمنية لتركيا على حدودها مع سوريا.
وأوضح أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي بين الوزيرين أيضًا مناقشة وضع المواطن الأمريكي المحبوس في تركيا سركان غولغه، وبقية موظفي القنصلية الأمريكية.
وحكم القضاء التركي بالسجن 7 أعوام و6 أشهر على غولغة المتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" في إطار قضية متعلقة بمنظمة "غولن".
وفي 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.
وقال ترامب، آنذاك، إن مهمة واشنطن العسكرية انتهت مع انحسار تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن ما تبقى يقع على عاتق دول المنطقة.
يشار أن الولايات المتحدة تنشر قوة عسكرية قوامها ألفي جندي في سوريا، حسب تقارير إعلامية. -

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