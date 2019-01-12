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مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال برام الله

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جيش الاحتلال: إطلاق نار على نقطة مراقبة قرب رام الله
جيش الاحتلال: إطلاق نار على نقطة مراقبة قرب رام الله

المصريون ووكالات

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اندلاع مواجهات جديدة بين الاحتلال وفلسطينيين بالضفة

عاود الجيش الإسرائيلي، مساء السبت ، اقتحام عدة مناطق بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين.
وبحسب شهود عيان، شرعت قوات الجيش بمداهمة محال تجارية ومصادرة كاميرات مراقبة من داخلها.
واقتحم الجيش بلدة بيتونيا غربي رام الله، وحيي الماصيون وعين منجد وسط المدينة، وانتشر الجنود بأعداد كبيرة في البلدة والحيين المذكورين.
كما اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان، الذين قذفوا القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع ملقي الحجارة، فيما لم يبلغ عن إصابات.
ومنذ نحو 10 أيام تنفذ قوات إسرائيلية عمليات اقتحام لرام الله، تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين. -

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