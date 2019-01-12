  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الدفا».. والأسعار تكويهم

الطيران السوري

3 خطوط طيران عربية تستعد لاستئناف رحلات إلى دمشق

صلاح محسن

أسعار لاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

أرشيفية

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

تصفية 4 عناصر تكفيرية بالقنطرة شرق

تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وفيتا كلوب

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. هدف «جيما» الإثيوبي أمام الأهلي

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والوصل

#

تفاصيل خناقة «حمودي» مع عضو بالقلعة الحمراء

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وحوريا

المصريون

الاهلى

فيتا كلوب

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع فيتا كلوب، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ضغط الأهلي منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي رمضان والشحات وسليمان ومروان فيما أعتمد الفريق الكونغولي على الهجمات المرتدة التى تعامل معها ساليف كوليبالي وأيمن أشرف بشكل جيد.

وليد سليمان تلقي كرة عرضية جيدة وراوغ دفاع الضيوف لكنه سدد الكرة في "يد" حارس فيتا ، وواصل الأهلي ضغطه على مرمى الفريق الكونغولي لكن "اللمسة النهائية" حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف.

ونال كالونجي لاعب فيتا بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة مع وليد سليمان ،ولم يتراجع أداء الاهلي وأستمر الهجوم لكن دون جدوى .

وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة للضيوف بعدما تصدى لها ببراعة وحوّلها لضربة ركنية.

كادت الدقيقة 31 تشهد أول أهداف الأهلي بعد كرة متبادلة بين مروان محسن ورمضان صبحي لكن الأخير تباطئ في التسديد ليتدخلا دفاع الضيوف ويُنقذ الموقف وتضييع هجمة خطرة للأهلي.

وفي الدقيقة 37 نال كالونجي بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده بعد تدخل عنيف مع رمضان صبحي ، ولعب معلول كرة جيدة إلى وليد سليمان الذي سددها فوق العارضة.

الدقائق الأخيرة من الشوط الاول شهدت محاولات أهلاوية للتسجيل لكن الدفاع الكونغولي تصدى لهجمات الأهلي لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وفيتا كلوب
» بالفيديو.. شجار جماعي دموي يهز جدة بالسعودية
» عبد الغني لـ«أبوتريكة»: «أمير القلوب»
» مصر تطالب بريطانيا بهذا الأمر
» تفاصيل تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالرحاب
» مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي برام الله
» السفارة الأمريكية في الإمارات بلا سفير.. لماذا؟
» زوجة ميكانيكي شبرا: "كان بيبعت صوري لراغبي المتعة"
» الفتاة السعودية الهاربة تصل كندا بعد منحها اللجوء
» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله
» جامعة الأزهر: يحق لـ«طالبة الحضن» الاستئناف على فصلها

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان