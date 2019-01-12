» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وفيتا كلوب

12 يناير 2019 - 09:50 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع فيتا كلوب، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ضغط الأهلي منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي رمضان والشحات وسليمان ومروان فيما أعتمد الفريق الكونغولي على الهجمات المرتدة التى تعامل معها ساليف كوليبالي وأيمن أشرف بشكل جيد.

وليد سليمان تلقي كرة عرضية جيدة وراوغ دفاع الضيوف لكنه سدد الكرة في "يد" حارس فيتا ، وواصل الأهلي ضغطه على مرمى الفريق الكونغولي لكن "اللمسة النهائية" حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف.

ونال كالونجي لاعب فيتا بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة مع وليد سليمان ،ولم يتراجع أداء الاهلي وأستمر الهجوم لكن دون جدوى .

وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة للضيوف بعدما تصدى لها ببراعة وحوّلها لضربة ركنية.

كادت الدقيقة 31 تشهد أول أهداف الأهلي بعد كرة متبادلة بين مروان محسن ورمضان صبحي لكن الأخير تباطئ في التسديد ليتدخلا دفاع الضيوف ويُنقذ الموقف وتضييع هجمة خطرة للأهلي.

وفي الدقيقة 37 نال كالونجي بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده بعد تدخل عنيف مع رمضان صبحي ، ولعب معلول كرة جيدة إلى وليد سليمان الذي سددها فوق العارضة.

الدقائق الأخيرة من الشوط الاول شهدت محاولات أهلاوية للتسجيل لكن الدفاع الكونغولي تصدى لهجمات الأهلي لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.