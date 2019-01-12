تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

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الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم في مصر، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، تطبيق نظام الكتاب المفتوح "OpenBook " لأول مرة في تاريخ امتحانات التعليم المصري،، وذلك بدءًا من غد في امتحانات الصف الأول الثانوي التي تستمر حتى 24 يناير الجاري.

 ويعتمد نظام الكتاب المفتوح أو"OpenBook " علي السماح للطالب الصف الأول الثانوي بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، على أن يقيس الامتحان مستوى الفهم وليس الحفظ.

والامتحان هذا العام هو امتحان تجريبي موحد على مستوى الجمهورية بنظام "البوكليت "ويعتمد على الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب، ولا تحتسب درجاته في النجاح أو الرسوب ولا يتم احتسابها في المجموع التراكمي المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان الامتحان التجريبي للفصل الدراسي الثاني سيعقد في نهاية مارس 2019 ليتضمن الموضوعات التي درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى موعد عقد الامتحان.

ونشرت الوزارة دليلاً مبسطًا عبر فيديو قصير على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كدليل لأسلوب امتحانات الصف الأول الثانوي.

وأكد الوزير عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن "عدم دخول الطالب هذا الامتحان والتالي له في شهر مارس ليس في مصلحة الطالب كما وهو "الخاسر الوحيد" ويكون مسؤولاً عن اختياره (أو تقصيره في هذه الحالة، وأنه إذا ترك الطلاب الورقة بيضاء أو لم يحضروا فهم يعاقبون أنفسهم فقط".

وأكد شوقي أنه "على كل طالب أن يذاكر كي "يفهم" الموضوع، وهو ما سنحاول قياسه في المرحلة القادمة وهذه التدريبات مصممة لإعطاء أكثر من فرصة للطلاب للانتقال إلى "ثقافة الفهم المؤدي إلى الدرجات" وليس الحفظ أو النقش أو الغش".

وقال شوقي، إن "فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة، ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات، والأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرةً".

وأضاف أن "محاولة كتابة "براشيم" في الكتاب هي الثقافة القديمة البعيدة عن التعلم والتي تعتبر الامتحان هو محاولة للحصول على درجة لا تعبر عن الفهم وهو ما نريد تغييره".

وأكد وزير التعليم أنه لا يوجد أي شيء يدعو للتوتر، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من التجربة لبناء مستقبل أفضل.


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