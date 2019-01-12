» عبد الغني لـ«أبوتريكة»: «أمير القلوب»

12 يناير 2019 - 09:34 م

نشر مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة تجمعه بلاعب المنتخب السابق، والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة.

وقال مجدي، تعليقًا على الصورة: «أمير القلوب وأخويا الصغير، ربنا يجمعنا دايما على خير»، وكانت الصورة التي جمعتهما خلال المباراة الاستعراضية التي تجمع بين نجوم أفريقيا ومنتخب السنغال، الذي نجح في الوصول للدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 بملعب "ليوبولد سنجور"، بالعاصمة السنغالية "داكار".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن رسميًا منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تقدمت مصر وجنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بسحب التنظيم من الكاميرون.