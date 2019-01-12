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غدا إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر أوسيم

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الجنايات

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تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة 7 متهمين  فى قضية ثأر بأوسيم لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار  وسكرتارية ايمن القاضي.

كانت محكمة النقض، قد ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا لـ7 متهماً وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية مما أسفر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل


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