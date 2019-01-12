» مصر تطالب بريطانيا بهذا الأمر

12 يناير 2019 - 09:13 م

قال السفير المصري في بريطانيا طارق عادل، إنه ينبغي على لندن استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ، بعد تطوير مصر مطاراتها أمنيا.

وقال طارق عادل لشبكة "بي بي سي" البريطانية، إن "مصر انتهت من العمل مع فرق الأمن البريطانية لتطوير مطاراتها وكانت مستعدة لاستقبال الرحلات الجوية مرة أخرى".

وحظرت بريطانيا جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ السياحية في جنوب سيناء، منذ نوفمبر/كانون الأول 2015.

وجاء ذلك بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تحطم الطائرة بزرع قنبلها داخلها.

وصرح السفير المصري لبي بي سي راديو 4 ، بأنه يأمل أن تقرر الحكومة البريطانية استئناف الرحلات قريبا.

وقال السفير: "تم تعليق الرحلات الجوية البريطانية المباشرة إلى شرم الشيخ منذ نوفمبر 2015، ومنذ ذلك التاريخ ، نعمل بشكل وثيق مع فرق فنية وأمنية بريطانية لتطوير العديد من المرافق في المطارات المصرية بشكل عام وشرم الشيخ على وجه الخصوص".

أضاف عادل: "انتهينا من العمل في هذا الصدد بعد تنسيق وثيق مع الفرق الفنية البريطانية ونحن مستعدون لاستقبال الرحلات الجوية من بريطانيا مرة أخرى".