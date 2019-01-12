» تفاصيل تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالرحاب

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أسرة

تسمم

الرحاب

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، تفاصيل تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة، بعد تناولهم وجبة "دليفرى" بالرحاب.

وأوضحت التحقيقات قيام "حسام.ب" بطلب "دليفرى بيتزا" من مطعم "ن.ا" بالسوق القديم بمدينة الرحاب، وبعد تناولها أصيبت الطفلة التى لم تتعدى سنة ونص بإعطاء شديد تم نقلها على الفور للمستشفى على إثر شكواها، ثم بدأت أعراض الإعطاء على والدة الطفلة ثم والدها وأشقاء زوجته الاثنين ووالدة زوجته، وتم نقلهما إلى المستشفى الجوى لتلقى العلاج.

وحرر "حسام.ب" بلاغا ضد المطعم المذكور، حيث تلقى الرائد تـامر عبدالـشافى رئيس مباحث قسم الرحاب، بلاغا يقيد تضرر أحد السكان من إحدى مطاعم البيتزا، وبالفحص بمعرفة النقيب مصطفى عامر والنقيب محمود وهبة، تبين أن المشكو فى حقة محل بيتزا "ن.ا" بالسوق التجارى وتحرر المحضر رقم 261 ادارى القسم.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير المعمل الطبى، وتحريات المباحث، فى واقعة تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بمدينة الرحاب.

كانت باشرت النيابة، تحقيقاتها فى واقعة تسمم أسرة من5 أفراد بمدينة الرحاب، بعد تناولها وجبة سريعة من داخل السوق القديم بالمدينة.


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