» مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي برام الله

12 يناير 2019 - 09:07 م

عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، اقتحام عدة مناطق بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين.

وبحسب شهود عيان، شرعت قوات الاحتلال بمداهمة محال تجارية ومصادرة كاميرات مراقبة من داخلها، وفق وكالة "الأناضول".

واقتحم الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله، وحيي الماصيون وعين منجد وسط المدينة، وانتشر الجنود بأعداد كبيرة في البلدة والحيين المذكورين.

كما اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان، الذين قذفوا القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية.

واستخدم الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع ملقي الحجارة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

ومنذ نحو 10 أيام تنفذ قوات إسرائيلية عمليات اقتحام لرام الله، تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.