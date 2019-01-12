» زوجة ميكانيكي شبرا: "كان بيبعت صوري لراغبي المتعة"

12 يناير 2019 - 08:47 م

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس ميكانيكى وزوجته، لإدارتهما شبكة لتبادل الزوجات والدعوة للفجور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودعا المتهمان راغبى المتعة لإقامة حفلات جنس جماعى داخل شقتهما عن طريق تبادل الزوجات.

وقالت الزوجة فى التحقيقات، إن زوجها أجبرها على ممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل ممارسته الرذيلة مع زوجاتهم وكان يصورها فى أوضاع مخلة ويرسلها لراغبى المتعة على "الواتس آب"، مشيرة إلى أنها وافقت على طلبه خوفا من أن يطلقها بسبب رغبته فى تغيير روتين العلاقة الزوجية بينهما.

وكشفت المتهمة أنها تعيش مع زوجها فى منزل والده ووالدته، وعندما كان يستضيف راغبى المتعة من الرجال وزوجاتهم يدعى بأن الأشخاص الذين يقومون بالتردد على الشقة أصدقاءه، مشيرة إلى أنه أقام أكثر من حفلة جنس جماعى داخل شقة الزوجية.

فيما قال المتهم أنه كان يشعر بملل من العلاقة الزوجية وأنشأ صفحة على "فيس بوك" لتبادل الزوجات، مشيرا إلى أنه كان يصور زوجته ويقوم بتركيب الصور ببرنامج "فوتو شوب" على أجسام سيدات وممثلات أفلام إباحية "بورنو" ويرسلها إلى راغبى المتعة من الرجال للاتفاق معهم على تبادل زوجاتهم معه.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والآداب تمكنت من رصد صفحة يديرها زوجان وبها صور إباحية لزوجته وهى عارية ويعرضها على راغبى المتعة مقابل تبادل زوجاتهم معه.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وبفحص الصفحة تبين للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، أن صاحبها يعمل ميكانيكى ومقيم بشبرا الخيمة.

وبعد استئذان النيابة العامة، داهمت قوة بقيادة العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية شقته وجرى ضبطه هو وزوجته والتحفظ على هواتف المحمول والحصول من المتهم على الرقم السرى لحساب صفحته على "فيس بوك"، بالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.