«كلوب» يتحدث عن فوز ليفربول على برايتون

12 يناير 2019 - 08:47 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته الغامرة بعد الفوز على برايتون، بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال «كلوب» في تصريحات نقلتها شبكة BBC عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة لكننا قدمنا أداء رائعًا اليوم والجميع يعلم مدى صعوبة الذهاب إلى برايتون".

وأضاف: "يجب أن تكون مبدعًا أمام فريق جيد ومنظم مثل برايتون. لقد كان الأداء ناضجًا من اللاعبين، حقا أنا معجب بهذا الآداء وأريد الحفاظ عليه. تعلمنا من الشوط الأول وكنا أفضل في الشوط الثاني".

وتابع: "كان من الواضح أننا نمتلك الكرة لكن الأمر كان صعبا أمام برايتون، فهم يغلقون المساحات بإحكام ومن الصعب أن تبقى مركزًا بنسبة 100% طوال المباراة، كان تحديًا لنا ونجحنا في الفوز به".

وأردف قائلاً: "علينا أن نفوز في كل مباراة، نحن ليفربول ولا نقبل بالتعادل لكن علينا العمل خطوة بخطوة".

واستطرد: "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني في اللقاء هو الكرات الثابتة من اللاعبين، لم يكن هناك استخلاصات ناجحة كثيرًا".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "إصابة ألكسندر أرنولد كانت لحظة صادمة في عمليات الإحماء لكنه أراد اللاعب وكان قرارًا رائعًا من اللاعب والجهاز الطبي".