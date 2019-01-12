» السفارة الأمريكية في الإمارات بلا سفير.. لماذا؟

12 يناير 2019 - 08:37 م

لا يزال منصب السفير الأمريكي في الإمارات شاغرا بعد تسعة أشهر من ترشيح الرئيس دونالد ترامب رجل الأعمال جون راكولتا، وذلك لعدم حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وتريد اللجنة التأكد من عدم وجود تعارض في المصالح بين ترامب وراكولتا نظرا لتبرعاته إلى حملة ترامب الرئاسية قبل انتخابه.

فقد تبرع راكولتا، الذي ترأس مجموعة من كبرى الشركات والصناديق المالية في الولايات المتحدة، بمئات الآلاف من الدولارات لحملة ترامب عام 2016، وحفل تنصيبه رئيسا.