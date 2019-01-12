  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:05 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الدفا».. والأسعار تكويهم

الطيران السوري

3 خطوط طيران عربية تستعد لاستئناف رحلات إلى دمشق

صلاح محسن

أسعار لاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

أرشيفية

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

تصفية 4 عناصر تكفيرية بالقنطرة شرق

تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج

غدا محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالسرقة

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

إعادة محاكمة 17 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

#

غدًا محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المناوات

#

غدا إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

#

غدا محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين المنوات

سرقة

ضبط

الامناء

تنظر غدا الأحد الدائرة 29 شمال القاهرة، محاكمة  ثلاث أمناء شرطة وهارب لقيامهم  بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه ربيع فتحي ومقدارها 500 ألف جنيه بعد استيقافه لهم والإستيلاء على المبلغ المالي زاعمين ضبطهما لواقعة التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني و عضوية المستشارين محمد أحمد السيد وهشام محمود صبحي.

كان المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قرر إحالة ثلاث أمناء شرطة وهارب إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين محمد شوقي 38 سنة أمين شرطة بمصر الجديدة وعيد إبراهيم طه أمين شرطة بمصر الجديدة في 12 أغسطس الماضي بمنطقة مصر الجديدة بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه ربيع فتحي ومقدارها 500 ألف جنيه بعد استيقافه لهم والإستيلاء على المبلغ المالي زاعمين ضبطهما لواقعة التعامل في النقد الأجنبي دون ترخيص .

كما قام المتهمين هشام على أمين شرطة بمصر الجديدة ومحمد أحمد "هارب" بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في إرتكاب الواقعة بأن اتفقا معهما على استدراج المجني عليه لمسرح الواقعة وإيهامه بقدرتهما على التعامل في النقد الأجنبي وساعدهما بأن أمداهما بميعاد تواجد المجني عليه بمسرح الواقعة .

كشفت تحقيقات مصطفي مخلوف وكيل أول النيابة الكلية من خلال أقوال ربيع فتحي 38 سنة صاحب مكتبة أنه وإثر اتفاقه مع مجهول على تغيير مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه إلى العملة الأجنبية تقابل معه وآخر لاستلام المبلغ المالي بالمكان المتفق عليه وبرفقته صديقه إلا أنه فوجيء بالمتهمين الأول والثاني يستوقفانه بسيارة دورية الشرطة وقاما بالاستيلاء على المبلغ المالي وقاما بتسليمه جزء منه وعقب وساطة صديق المتهمين "أمين شرطة" قاموا برد جزء منه وامتنعا عن رد باقي المبلغ وقدره 109 ألف جنيه .

توصلت تحريات المقدم سمير مجدي رئيس مباحث مصر الجديدة إلى صحة والواقعة واشتراك المتهم الرابع الهارب في ارتكابها بأن أبلغ باقي المتهمين بالاتفاق بينه وبين المجني عليه بشأن استبدال المبلغ المالي بالعملة الأجنبية واتفق معه على إحضار الضحية لمكان ارتكاب الواقعة وبحوزته المبلغ المالي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وفيتا كلوب
» بالفيديو.. شجار جماعي دموي يهز جدة بالسعودية
» عبد الغني لـ«أبوتريكة»: «أمير القلوب»
» مصر تطالب بريطانيا بهذا الأمر
» تفاصيل تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالرحاب
» مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي برام الله
» السفارة الأمريكية في الإمارات بلا سفير.. لماذا؟
» زوجة ميكانيكي شبرا: "كان بيبعت صوري لراغبي المتعة"
» الفتاة السعودية الهاربة تصل كندا بعد منحها اللجوء
» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله
» جامعة الأزهر: يحق لـ«طالبة الحضن» الاستئناف على فصلها

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان