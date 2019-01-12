» الفتاة السعودية الهاربة تصل كندا بعد منحها اللجوء

12 يناير 2019 - 08:30 م

وصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون إلى مدينة تورونتو الكندية، بعد منح حكومة هذه البلاد لها صفة لاجئة.

واستقبلت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في المطار الشابة السعودية البالغة من العمر 18 عاما والتي وصلت كندا قادمة من تايلاند عبر سيئول.

وعقدت فريلاند مؤتمرا صحفيا عقب وصول الشابة، وصفت خلالها القنون بأنها "كندية جديدة شجاعة للغاية".

واستدعت قضية القنون خلال الأسبوع الماضي اهتماما دوليا كبيرا إذ هربت الشابة من عائلتها أثناء الزيارة إلى الكويت وتوجهت إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بقصد اللجوء إلى أستراليا.

ومنذ الاثنين، أقامت القنون في فندق ببانكوك تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبدأت الحكومة الأسترالية بالنظر في قضيتها لمنحها صفة اللاجئ، لكن كندا اتخذت هذه الخطوة أولا.