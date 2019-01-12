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السعودية تهزم لبنان بهدفي «المولد» و«المقهوي»

الرياضة

السعودية
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المصريون

حقق منتخب السعودية فوزًا هامًا على نظيره اللبناني، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب آل مكتوم بنادى النصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم آسيا.

هدف الشوط الأول الوحيد جاء عبر مهاجم السعودية فهد المولد فى الدقيقة 12 بعد هفوة دفاعية من منتخب لبنان استغلها نجم الاتحاد ليسدد الكرة صاروخية فى الشباك.

وفى الشوط الثاني عزز المنتخب السعودي بالهدف الثاني الذى جاء عبر اللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 66 إثر تمريرة من المتألق هتان باهبري أمام مرمى منتخب لبنان ليضعها بسهولة داخل الشباك.

وكان منتخب السعودية حقق فوزًا عريضًا على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما خسر نظيره اللبنانى أمام قطر بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق 3 نقاط على منتخب قطر صاحب الوصافة الذى يلتقي غدا نظيره الكوري الشمالي وفى حالة فوزه سيتأهل رفقة المنتخب السعودي سويا، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الاخير دون رصيد من النقاط.

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