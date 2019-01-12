تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج

12 يناير 2019 - 08:28 م

ذكرت قيادات أمنية بمديرية أمن سوهاج، أن عملية قتل 6 إرهابيين بنطاق المحافظة قام بها جهاز الأمن الوطنى بعد رصد تحرك المجموعة الإرهابية بالجبل الغربى بمركز جهينة، وتواجدهم داخل خور بالجبل للاختباء من الأجهزة الأمنية، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية، وأنه تم الإخطار من فرع الأمن الوطنى بالمحافظة بالعملية ومداهمة الخور وقت الفجر، حيث تم التعامل مع عناصر المجموعة الإرهابية عند إطلاقها النار على القوات وقتل 6 منهم، وجرى نقل جثث الإرهابيين المقتولين لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعى، والتحفظ على الأسلحة النارية التي عثر عليها بحوزتهم، ويجرى فحصهم وعمل تحريات أمنية مكثفة لتحديد هويتهم وجمع بياناتهم.

وكان فرع الأمن الوطنى بسوهاج، كشف في يونيو من عام 2015 عن خلية إرهابية من لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان تتخذ من إحدى المغارات الجبلية بدائرة مركز جهينة – نفس النطاق الذي قتل به الإرهابيون الستة- مكانا للاختباء، والقيام بعمليات إرهابية وعدائية وتخريبية ضد رجال الشرطة والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية، من بينها رشاش جرينوف، وكمية كبيرة من الطلقات النارية، وخزن وأشرطة طلقات نارية، و3 سيارات، و4 دراجات بخارية، إلى جانب وسائل الإعاشة، وأدوات التدريب، وشواخص للتدريب على استخدام السلاح، وتبين إرتكاب أعضاء الخلية لعدد 13 واقعة إرهابية بمختلف مراكز المحافظة، وبلغ عدد أفراد الخلية 190 متهما، وبلغ عدد المضبوطين منهم 66 متهما.

أمرت النيابة العامة بحبس جميع أفراد الخلية المضبوطين، وإحالتهم والمتهمين الهاربين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت أحكاما عليهم في أبريل من عام 2018 بالسجن المؤبد والمشدد، وطلبت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.



