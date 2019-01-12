نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد طنجة

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انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي الذى أقيم مساء اليوم، وأسفر عن ارتداء الفريق زيه الأبيض والجوارب السوداء، بينما يرتدى حارس مرمى الزمالك الزي الأصفر.

كما سيرتدى فريق اتحاد طنجة المغربي الزي الأزرق في الأبيض، ومثل الزمالك في الاجتماع الفنى للمباراة كلا من أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق ومنتصر الرملاوي الإدارى.

ويواجه الزمالك فى الخامسة من مساء غدا الأحد، فريق اتحاد طنجة، على ملعب ابن بطوطة بالمغرب، في ذهاب الدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الإفريقية.


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