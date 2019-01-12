مصرع صياد صعقا بالكهرباء

12 يناير 2019 - 08:22 م

لقى صياد، من قرية سنهور القبلية، بمحافظة الفيوم، مصرعه، أثناء صيد الأسماك، إثر إصابته بصعق كهربائى، بعد أن لامس أحد الأسلاك العارية يده، ونقلت جثته لمستشفى إطسا المركزى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزى، بوصول المواطن "حسين رجب" (40 سنة-صياد)، ومقيم بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، "جثة هامدة"، إثر إصابته بصعق كهربائى.

وقال شقيقه، وصياد آخر كان برفقته، فى محضر الشرطة، يقيما بنفس القرية، أنه أثناء صيد المتوفى للأسماك بصحبة الثانى بعزبة علوى بقرية قلشماة عن طريق أحد الوصلات الكهربائية، لامست يده أحد الأسلاك العارية، مما أدى لصعقه كهربائيا ووفاته فى الحال.

وبالكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أظهر أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة الصعق الكهربائى دون وجود شبهة جنائية. حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 343 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.