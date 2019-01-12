  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:05 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الدفا».. والأسعار تكويهم

الطيران السوري

3 خطوط طيران عربية تستعد لاستئناف رحلات إلى دمشق

صلاح محسن

أسعار لاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

أرشيفية

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

تصفية 4 عناصر تكفيرية بالقنطرة شرق

تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج

مصرع صياد صعقا بالكهرباء

قضايا وحوادث

مصرع عامل في صعق كهربائي
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

غسالة تنهي حياة مواطن بالدقهلية

#

مصرع فنى كهرباء صعقا بالكهرباء

#

تفاصيل تعذيب فتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت علي يد شقيقها

#

"بردعة حمار" تنقذ مزارع وحفيديه من الموت

كهرباء

صياد

صعق

لقى صياد، من قرية سنهور القبلية، بمحافظة الفيوم، مصرعه، أثناء صيد الأسماك، إثر إصابته بصعق كهربائى، بعد أن لامس أحد الأسلاك العارية يده، ونقلت جثته لمستشفى إطسا المركزى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزى، بوصول المواطن "حسين رجب" (40 سنة-صياد)، ومقيم بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، "جثة هامدة"، إثر إصابته بصعق كهربائى.

وقال شقيقه، وصياد آخر كان برفقته، فى محضر الشرطة، يقيما بنفس القرية، أنه أثناء صيد المتوفى للأسماك بصحبة الثانى بعزبة علوى بقرية قلشماة عن طريق أحد الوصلات الكهربائية، لامست يده أحد الأسلاك العارية، مما أدى لصعقه كهربائيا ووفاته فى الحال.

وبالكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أظهر أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة الصعق الكهربائى دون وجود شبهة جنائية. حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 343 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وفيتا كلوب
» بالفيديو.. شجار جماعي دموي يهز جدة بالسعودية
» عبد الغني لـ«أبوتريكة»: «أمير القلوب»
» مصر تطالب بريطانيا بهذا الأمر
» تفاصيل تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالرحاب
» مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي برام الله
» السفارة الأمريكية في الإمارات بلا سفير.. لماذا؟
» زوجة ميكانيكي شبرا: "كان بيبعت صوري لراغبي المتعة"
» الفتاة السعودية الهاربة تصل كندا بعد منحها اللجوء
» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله
» جامعة الأزهر: يحق لـ«طالبة الحضن» الاستئناف على فصلها

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان