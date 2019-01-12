» جامعة الأزهر: يحق لـ«طالبة الحضن» الاستئناف على فصلها

12 يناير 2019 - 08:20 م

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن واقعة احتضان طالبة كلية اللغة العربية- فرع الجامعة بالمنصورة، حدثت خارج الجامعة وليس بداخلها، لافتًا إلى أنه لا يوجد هناك اختلاط بين الذكور والإناث داخل الجامعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على، أن قرار جامعة الأزهر بفصل الطالبة صاحبة واقعة الحضن بالجامعة نهائيًا، لأنها ارتكبت فعلا فاضحا يتنافى مع كونها طالبة تنتمي لجامعة الأزهر، مؤكدًا أنه للطالبة التي تم فصلها حق الاستئناف على القرار بالمجلس التأديبي الأعلى لافتا إلى أن الطالبة تم فصلها وفقا لمقتضى القانون.

أوضح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أنه تقرر فصل طالبة كلية اللغة العربية بالمنصورة، صاحبة الواقعة الشهيرة بذهابها إلى جامعة المنصورة واحتضان زميل لها أمام أعين الطلبة في الحرم الجامعي.

وكانت إدارة الجامعة قررت إحالة الطالبة إلى التحقيق، وبالفعل تم عقد لجنة أولية للتحقيق مع الطالبة بشأن الواقعة، وبعد ذلك أحيلت لمجلس التأديب وتم عقد جلسة تأديب لها، وبعد أن أصدر مجلس التأديب حكمه في الواقعة، تم إرسال الحكم إلى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر للتصديق عليه وإقراره، وكان القرار بفصل الطالبة من الجامعة.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، تداولوا خلال الفترة الماضية مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة بالحرم الجامعي لجامعة المنصورة، وتبين أن الطالب يدرس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وتمت إحالته للتحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الطالب يدعى "م. ر. أ"، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، والطالبة تدعى "إسراء. م. ا"، وتدرس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.