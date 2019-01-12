42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

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قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، وبإجماع أعضائها الحاضرين، تأجيل مناقشة الحساب الختامى الهيئة الوطنية الإعلام عن السنة المالية 2017/2018.

وجاء قرار اللجنة نظرا لتكرار تغيب حسين زين رئيس الهيئة عن حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الأوضاع المالية السيئة للهيئة والتى ترتب عليها عجز قدره 6.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، ورصيد مرحل من الخسائر يقدر بنحو 42 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الاجتماع النائب مصطفى سالم، قبل رفع الجلسة التى لم تستغرق دقائق معدودة، أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تكرر تغيبه عن اجتماعات اللجنة رغم تكرار طلب اللجنة حضوره شخصيا بصحبة المختصين، إلا أنه أرسل خطة الإصلاح المالى وخطة التطوير وتغيب عن حضور أعمال الجلسة.


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