  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

أرشيفية

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

قطارات

10 مليارات جنيه خسائر السكك الحديد

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

«صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام برايتون

#

شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي

#

ليفربول مهنئًا «صلاح»: مبدع وموهوب وطموح

#

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

المصريون

ليفربول

برايتون

صلاح

قاد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، فريقه للفوز على برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض النجم المصري للعرقلة داخل منطقة جزاء برايتون.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 ليتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي مع أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين قائد توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذي يلتقي بعد غد الاثنين مع وولفرهامبتون بملعب "الاتحاد"، في ختام منافسات الجولة، بينما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون من البداية وحتى الدقيقة 93 حيث تم إستبداله باللاعب أوريجي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
» هولندا.. «السترات الصفراء» تطالب باستقالة الحكومة
» «الشحات» يقود هجوم الأهلي أمام فيتا الكونغولي
» «الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا
» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون
» تعرف على السبب وراء رحيل «رونالدو» من الريال
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» غدًا.. محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد
» وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان