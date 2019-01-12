» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون

12 يناير 2019 - 07:07 م

قاد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، فريقه للفوز على برايتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض النجم المصري للعرقلة داخل منطقة جزاء برايتون.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 ليتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي مع أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين قائد توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذي يلتقي بعد غد الاثنين مع وولفرهامبتون بملعب "الاتحاد"، في ختام منافسات الجولة، بينما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون من البداية وحتى الدقيقة 93 حيث تم إستبداله باللاعب أوريجي.