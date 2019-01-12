ميزات جديدة يطلقها "تويتر" قريبًا

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أعلن موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" اختبار بعض المزايا على عدد محدود من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تهدف إلى خلق بيئة أفضل للتفاعل بين مستخدمي الشبكة الاجتماعية.
جاء هذا الاعلان ضمن فعاليات معرض إلكترونيات المستهلك CES 2019 في لاس فيجاس، حيث قالت تويتر إنها ستبدأ اختبار برنامج المحادثات والتفاعل بين مستخدمي تويتر بشكل عام، حيث كانت الشركة تختبر تلك المزايا بشكل انفرادي إلا أنها ستطلقها لعدد من المستخدمين لإبداء آرائهم.
وأجرى متحدث باسم تويتر لقاء مع موقع Engadget في معرض إلكترونيات المستهلك. وصرح بأن فكرة البرنامج الجديد تهدف إلى تنظيم المحتوى على الشبكة، وجعل المستخدمين يتفاعلون من متابعيهم، مثل اختبار ميزة جديدة للردود، وإضافة علامة متصل للأشخاص المتواجدين على الشبكة، ليظهروا "أونلاين" لمتابعيهم.
والجدير بالذكر أن عملية اختبار التحديث الجديد ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولم تحدد تويتر النطاق الزمني لوصول المزايا الجديدة لعموم المستخدمين، ولكن الإدارة أكدت أن آلاف المستخدمين يمكنهم الآن التقدم بطلب عبر الموقع للدخول في الاختبار الأولي لتلك المزايا قبل إطلاقها للعموم وسيتم اختيار عدد محدود من المتقدمين.


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