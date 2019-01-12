» تعرف على السبب وراء رحيل «رونالدو» من الريال

12 يناير 2019 - 07:04 م

لا يزال رحيل كريستيانو رونالدو، جناح فريق اليوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، عن ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الماضي محل جدل في الوسط الكروي حتى الآن.

قرر رونالدو البالغ من العمر 33 عاماً الرحيل إلى فريق يوفنتوس في صفقة قياسية بلغت قيمتها 112 مليون يورو، ليتألق بقميص اليوفي في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

وقالت تقارير صحفية عالمية أن المسؤولين في ريال مدريد وفي مقدمتهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي قد رأوا أن رونالدو لا يستحق القيمة المادية التي كان يطالب بها نظير تجديد عقده.

وقال موقع "جول" العالمي أن الصيف الحالي ترددت شائعات بأن كريستيانو رونالدو أراد تجديد عقده مع الفريق الملكي، وتحديدا بعدما قاده إلى التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التشامبيونزليج للمرة الثالثة على التوالي عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي.

وطلب رونالدو وقتها حسبما ذكرت التقارير الحصول على المقابل المادي الذي يستحقه بوصفه النجم الأوحد في ريال مدريد، لاسيما في ظل حصول غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي على 500 ألف إسترليني أسبوعياً، والبرازيلي نيمار دا سيلفا على 600 ألف إسترليني أسبوعياً.

ورفضت إدارة نادي ريال مدريد مطالب رونالدو الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ورأى بيريز أن كريستيانو لا يستحق أكثر من القيمة التي ينص عليها عقده آنذاك في سانتياجو برنابيو.

وقال رونالدو في تصريحات سابقة: "في الأربع أو الخمس سنوات الأولى لي في النادي، كان لدي شعور بأنني كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك، كان رئيس النادي ينظر إلي بصورة مختلفة، وكما لو كان قد أصبح من الممكن الاستغناء عني، الرئيس كان يريدني لكن في الوقت نفسه، جعلني أعلم أن رحيلي لن يمثل مشكلة".