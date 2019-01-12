مدبولي يلتقى ممثلي عدد من الشركات الألمانية العاملة فى تدوير القمامة

12 يناير 2019 - 06:57 م









وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تضمن اللقاء شرحاً من رئيس شركة BSR التى تتولى خدمة جمع وتدوير القمامة فى إقليم برلين، حيث تقوم بتجميع وتدوير ما يقرب من 8 ملايين طن من المخلفات المنزلية والصلبة، من خلال 16 وحدة لإعادة تدوير المخلفات العضوية و 6 نقاط تجميع كبيرة للمخلفات الخطرة وإدارة 4 مصانع لتوليد الطاقة.



وأضاف: يعمل بالشركة المملوكة من جانب ولاية برلين نحو 5400 عامل، يعملون على مدار العام فى الظروف الجوية، ويحظى أداؤها بالرضا من جانب سكان برلين، خاصة أن الشركة تقدم خدماتها للمنازل بأسعار مناسبة، ونجحت أيضاً فى تحقيق صافى أرباح من أنشطتها فى مجالات الجمع والتدوير.



وأثنى رئيس الوزراء على النموذج الذى تقدمه الشركة، معتبراً هذا النموذج يحمل عناصر تشابه كثيرة مع ما نحتاجه فى المدن المصرية الكبرى. موضحا أن الحكومة سوف تسعى لتبنى ثلاثة أو أربعة نماذج متغايرة لتتناسب مع متطلبات وظروف المدن والمحافظات المختلفة.



من جهة أخرى استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من مسئولى تحالف ثلاث شركات تعمل فى مجال النفايات الخطرة وإعادة تدوير المخلفات ومكبات النفايات وتوليد الطاقة من المخلفات، حيث أعرب مسئولو التحالف عن تحمسهم للاستثمار فى مجال تدوير القمامة فى مصر.

وطلب رئيس مجلس، الوزراء من السفارة فى برلين ترتيب لقاء لمسئولي شركة BSRوالتحالف الثلاثى مع وزراء الإنتاج الحربى، والبيئة ، والتنمية المحلية خلال زيارتهم المقبلة الى المانيا خلال 10 أيام، لمناقشة التفاصيل الفنية لعروض التعاون المقترحة، حتى يتسنى اختيار أفضل النماذج المناسبة لتطبيقها فى مصر.





