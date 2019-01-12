الزمالك يختتم تدريباته في المغرب استعدادًا لـ«طنجة»

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المصريون

الزمالك

طنجة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير بملعب استاد طنجة الكبير  في المغرب والذي يستضيف لقاء الفريق غدا أمام إتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وشارك في مران الزمالك اليوم جميع للاعبين تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، حيث بدأ بالجري  لمدة خمس دقايق حول الملعب بعدها أدي اللاعبون تدريبات ترفيهية بلعب الكرة الطائرة وسط حالة من المرح.

 واختتم جروس مران الزمالك بعمل تقسيمة بين فريقين في نصف الملعب.


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