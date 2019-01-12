علام: جواز السفر الإفريقي الموحد مفيد لمصر أمنيًا

12 يناير 2019 - 06:47 م



علي غرار فيزا "الشينجن الأوربية"، التي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي، قال فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الدورة العادية الـ32 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي القادمة، ستشهد تقديم بعض التفاصيل المتعلقة بجواز السفر الإفريقي الموحد.

وسيتم عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر الإفريقي الموحد".



وأوضح "أن الخطوة ستجعل "الحلم الذي طال انتظاره" أقرب إلى الواقع، من أجل "حرية تنقل كاملة عبر القارة الإفريقية".



ويهدف الجواز الموحد إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الأفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.

ويأتي هذا التطور، عقب إعلان الاتحاد الأفريقي مبادرة "سوق افريقية موحدة"، الهادفة إلى خلق سوق مشتركة للسلع والخدمات.



وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن "جواز السفر الأفريقي الموحد أمر جيد ستستفيد منه مصر".



وأضاف علام لـ"المصريون"، أن "مصر ستفيد بدرجة كبيرة من جواز السفر الأفريقي الموحد، حيث يمكن من خلاله معرفة بيانات كل المواطنين الأفارقة القادمين والخارجين من مصر، لأنه سيتيح بيانات أي مواطن إفريقي لأي دولة إفريقية ترغب في الاستفسار عنه، مثل ما يحدث في فيزا "الشينجن" المطبقة بين دول الاتحاد الأوربي".



وأوضح علام، أن "هذه الفكرة تم طرحها منذ سنوات طويلة ولم تنفذ على أرض الواقع، وفي حال تنفيذها لن يكون هناك أي خطورة أمنية على مصر من تطبيق جواز السفر الأفريقي الموحد".





