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ضبط شبكة تبادل زوجات يديرها ميكانيكي وزوجته بشبرا

قضايا وحوادث

تبادل الزوجات
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ضبط

ميكانيكي

تبادل زوجات

تباشر نيابة أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق مع شبكة تبادل زوجات يديرها ميكانيكي وزوجته داخل شقتهما.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع  التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت اسم "أحمد وحنان تبادل زوجات"، دعا فيها راغبى المتعة لإقامة حفلات جنس جماعى داخل شقته عن طريق تبادل الزوجات.

البداية عندما تمكنت مباحث الاتصالات، من رصد صفحة يديرها المتهم، وبها صور إباحية لزوجته وهى عارية ويعرضها على راغبى المتعة مقابل تبادل زوجاتهم معه، وبفحص الصفحة تبين أن صاحبها يعمل ميكانيكى، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة وبعد استئذان النيابة  العامة تم مداهمة شقته والقبض على المتهم وزوجته، والتحفظ على هواتف المحمول والحصول من المتهم على الرقم السرى لحساب صفحتة على "الفيس بوك".

وبمواجهة المتهمة اعترفت فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها أجبرها على ممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل ممارسته الرذيلة مع زوجاتهم، وكان يصورها فى أوضاع مخلة ويرسلها لراغبى المتعة على "الواتس اب"، مشيرة إلى أنها وافقت على طلبه خوفا من أن يطلقها، بسبب رغبته فى تغير روتين العلاقة الزوجية بينهما.

وأضافت المتهمة، أنها تعيش مع زوجها فى منزل والده ووالدته، وعندما كان يستضيف راغبى المتعة من الرجال وزوجته يدعى بأن الأشخاص الذين يقوموا بالتردد، على الشقة أصدقاءه، مشيرة إلى أنه أقام أكثر من حفلة جنس جماعى داخل شقته.

وبمواجهة المتهم اعترف فى التحقيقات، بارتكاب الواقعة وأنه شعر بملل من العلاقة الزوجية وأنشأ صفحة على الفيس بوك لتبادل الزوجات.

وأضاف المتهم أنه كان صور وجه زوجته، ويركبها "فوتو شوب" بأجسام سيدات بورنو، ويرسل إلى راغبى المتعة من الرجال بالاتفاق معهم على تبادل زوجاتهم معه.


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