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وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية

الرياضة

اشرف صبحي
اشرف صبحي

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المصريون

وزير الرياضة

اشرف صبحى

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى، تؤهلها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية وأكبر الأحداث الرياضية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي وعدد من المنشآت الرياضية الملحقة به، حيث شملت الجولة الملعب الرئيسي لكرة القدم والمتوقع الانتهاء من صيانته وتطويره في أبريل المقبل استعدادا لاستضافته حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في يونيو المقبل، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات بالنسبة لمضمار الدراجات والذي يعد الأول والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأشار وزير الشباب إلى أن هناك عددا من "الاستادات" سيتم الاستقرار عليها بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لاستقبال المنتخبات المشاركة والبالغة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

وأكد أنه يسعى بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية إلى تنظيم بطولة بشكل يليق باسم وتاريخ وحضارة مصر، مثمنًا دور القيادة السياسية في دعم كافة الألعاب والبطولات والأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر.

وفي السياق، تفقد وزير الشباب والرياضة مجمع الاسكواش، حيث التقى باللاعبة نور الطيب، واللاعب علي فرج، بطلي مصر والعالم في الاسكواش، مشيدا بأدائهما الفني وجهودهما في حصد البطولات، مؤكدا تقديم كافة أنواع الدعم لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية.

ورافق وزير الشباب والرياضة خلال الجولة اللواء على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي.


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