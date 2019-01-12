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قتيلان في هجوم مسلح على مقر للشرطة غربي أفغانستان

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هجوم في أفغانستان
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وكالات - خالد الشرقاوي

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أفغانستان

هجوم مسلح

قتل شخصان، وأصيب آخر، اليوم السبت، في هجوم مسلح استهدف مقرًا للشرطة في مدينة هراة، بالولاية التي تحمل الاسم ذاته، غربي أفغانستان.

وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن "مسلحين هاجموا مقرًا للشرطة في مدينة هراة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر"، حسبما نقلت قناة "طلوع" المحلية (خاصة).

وأضاف أنّ القوات الأمنية تجري عملية لتطهير موقع الهجوم من أية مسلحين.

وأكد جيلاني فارهاد، المتحدث باسم حاكم الولاية، تمكن قوات الأمن "من قتل أحد المسلحين المشاركين في الهجوم".

ولم تعلن أية جهة حتى نشر هذا الخبر مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تكشف السلطات الأفغانية عن هوية الضحايا، وما إذا كانوا من المدنيين أم عناصر الشرطة.


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