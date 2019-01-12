رئيس الوزراء يتلقى تقريرًا عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء

12 يناير 2019 - 06:31 م



تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، في شهر نوفمبر الماضي، خلال العملية الشاملة "سيناء 2018"؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تقديم سبل الرعاية اللازمة لأهالي المحافظة.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء، أشار إلى أنه تم توزيع 55182 شنطة مدرسية من إجمالي 60000 شنطة مقدمة من " اليونيسيف " لطلبة المدارس الابتدائية بالمحافظة.



وأوضح التقرير أنه تم في مجال النقل الداخلي والخارجي، توفير 15 أتوبيس نقل داخلي لنقل المعلمين والطلبة والمواطنين، كما تم توفير 4 أتوبيسات لنقل مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستشفى العريش وأماكن عملهم؛ للتخفيف من أعبائهم، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق للسفر من وإلى مدينة العريش على مدار الأسبوع ودون تنسيق مسبق.



كما أشار التقرير إلى تطبيق منظومة الوقود لتموين السيارات الداخلية والخارجية والتروسيكلات وسيارات الحكومة، وفي الوقت نفسه تم فتح محطة وقود غاز طبيعي للسيارات؛ للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة.



وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في مجال الأمومة والطفولة، نوّه التقرير لقيام المحافظة بتنظيم زيارات منزلية ميدانية لأربع أسر من خلال المجلس القومي للسكان للتوعية فيما يخص الأسرة والطفل، وتم التصديق على زواج 19 أسرة، فضلا عن الانتهاء من حصر عدد الأطفال ساقطي القيد غير المسجلين بتجمعات قرى بئر العبد، إضافة لتنفيذ 4 قوافل طبية في مختلف التخصصات بمركز بئر العبد.



وأوضح التقرير أنه تم إنفاق 305950 جنيه من ديوان عام المحافظة خلال شهر نوفمبر؛ عن طريق المنح والمساعدات المالية لحالات إنسانية بلغ عددها 367 حالة، كما تم إنفاق 170600 جنيه لصالح 853 طالبا من طلاب جامعة العريش من المنقولين من الشيخ زويد ورفح، للإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة العريش.



كما أشار التقرير إلى أنه تم دفع 710000 جنيه؛ لصالح 66 أسرة من جانب التضامن الاجتماعي، إضافة إلى 21287406 جنيه إعانات نقدية لصالح 11925 من الأسر المتضررة اقتصادياً ومعدومي الدخل وأصحاب المعاشات التأمينية المقيمين بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة والعريش عن الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018، فضلا عن صرف 5173842.45 جنيه كتعويضات للسائقين والصيادين والعمالة غير المنتظمة ومعاشات استثنائية للمصابين وأسر الشهداء وحالات الإصابة والوفاة المنصرفة آليا " قطاع خاص" لصالح 3563 أسرة.





