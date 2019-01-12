إيداع ربة منزل متهمة بقتل طفلها بمستشفى الصحة النفسية

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ربة منزل

قررت محكمة جنح مستأنف منيا القمح بالشرقية، السبت، إيداع ربة منزل متهمة بقتل طفلها دون قصد أثناء تأديبه بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة.

كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول «أ. م. الـ» 7 سنوات ومقيم بإحدى قرى المركز جثة هامدة متأثرا بإصابته بنزيف بالأذن وكدمات بالرأس.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام والدة الطفل وتدعى «و. س. ع» 33 سنة ربة منزل، مقيمة بذات الناحية، بتأديبه لـ«شقاوته الزائدة» ومرورها بأزمة نفسية سيئة اصطدمت رأسه بالحائط دون قصد وسقط على الأرض وتوفي متأثرا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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