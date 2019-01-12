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النواب البريطانيون يصوتون على اتفاق بريكست 15 يناير

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يصوت النواب البريطانيون 15 يناير الجاري على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، وسط تزايد التوقعات بأن لندن قد تسعى إلى تأجيل خروجها الوشيك من الاتحاد الأوروبي في حال رفض النواب الاتفاق.

وأكدت ماي أن مجلس النواب سيصوت على الاتفاق الأسبوع المقبل، بعد شهر من تأجيلها التصويت خشية أن تلحق بها هزيمة شبه مؤكدة، إلا أنها لا تزال تعمل على إقناع نواب المعارضة ونواب حزبها المحافظ على حد سواء لتأييد الاتفاق، مشددة على خطورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق.

وأعلنت الحكومة أن رئيسة الوزراء تواصل العمل للحصول على ضمانات من بروكسل بشأن بنود مثيرة للخلاف في اتفاق البريكست تتعلق بأيرلندا الشمالية في محاولة لإقناع معارضيها


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