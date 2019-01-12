حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

12 يناير 2019 - 06:01 م

أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، إحالة المخالفات المتعلقة بالخوض في مساجلات بمواقع التواصل الاجتماعي تمس بهيبة القضاء وتتناول شئونه، إلى التحقيق.

وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بجلسة اليوم السبت، أن "المجلس استعرض ما أثير من مساجلات ودون بمواقع التواصل الاجتماعي لبعض من القضاة تناولت بغير حق شأنًا من شئونهم، مما ترتب عليه قيام البعض من غير القضاة بتناول تلك الأمور بما ينال من هيبة القضاء واستقلاله ويخالف قرارات مجلس القضاء الأعلى المتواترة بمنع تداول الأمور الخاصة بشئون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة".

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أنه "قرر إحالة تلك المخالفات للتحقيق مع المخالفين".



