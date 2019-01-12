  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

قضايا وحوادث

دار القضاء العالي
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة تنتقد الإعلام المصري بسبب المشاريع القومية

#

انفجار هاتف «آيفون» الجديد يثير غضب عملاء «أبل»

#

نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز

#

نقيب الصحفيين ينفي وقف قيد جريدة "الميدان"

الإعلام

القضاء

النقض

أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، إحالة المخالفات المتعلقة بالخوض في مساجلات بمواقع التواصل الاجتماعي تمس بهيبة القضاء وتتناول شئونه، إلى التحقيق.

وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بجلسة اليوم السبت، أن "المجلس استعرض ما أثير من مساجلات ودون بمواقع التواصل الاجتماعي لبعض من القضاة تناولت بغير حق شأنًا من شئونهم، مما ترتب عليه قيام البعض من غير القضاة بتناول تلك الأمور بما ينال من هيبة القضاء واستقلاله ويخالف قرارات مجلس القضاء الأعلى المتواترة بمنع تداول الأمور الخاصة بشئون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة".

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أنه "قرر إحالة تلك المخالفات للتحقيق مع المخالفين".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدبولي يتفقد المنشآت الرياضية باستاد القاهرة
» «القسام» تكشف تفاصيل عملية القوات الخاصة الإسرائيلية بغزة
» بدء تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد
» النواب البريطانيون يصوتون على اتفاق بريكست 15 يناير
» تراجع جديد بأسعار الذهب بعد هبوطه عالميًا
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة غدا
» العراق تتخطى اليمن.. وتتأهل لدور الـ16 بأمم آسيا
» عاصفة الجزائر.. الثلوج تحاصر 18 ولاية (فيديو)
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:47 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان