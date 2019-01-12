دراسة تكشف عن علاقة تنظيف الأسنان بالضعف الجنسي

12 يناير 2019 - 05:58 م

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة وثيقة بين تنظيف الأسنان والضعف الجنسي لدى الرجال.

ووفقا لما كشفته الدراسة، يعاني شخص على الأقل من كل 5 أشخاص، من أمراض اللثة، التي تؤدي إلى نزيف اللثة ورائحة النفس الكريهة، وقد تؤدي إلى فقدان الأسنان في حال لم يتم علاجها.

وأجرى باحثون في جامعة صينية، دراسة شملت نحو 213 ألف رجل، قاموا بتحليل بياناتهم المتعلقة بأسنانهم وصحتهم الجنسية.

وأوضحت الدراسة، أن عدم الحفاظ على نظافة الفم يزيد من احتمال الإصابة بالضعف الجنسي ثلاثة أضعاف، كون أمراض اللثة تؤدي إلى خفض الهرمون الجنسي لدى الرجال.

وينصح العديد من الأطباء بالحفاظ على نظافة الفن والأسنان، وتنظيفها بالفرشاة مرتين على الأقل يوميا.

ويعد التدخين وشرب الكحول والإصابة بمرض السكري، من مسببات التهاب اللثة.