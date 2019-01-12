» العراق تتخطى اليمن.. وتتأهل لدور الـ16 بأمم آسيا

12 يناير 2019 - 05:55 م

حقق منتخب العراق فوزًا كبيرًا على اليمن، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "نادى الشارقة"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، ليتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الاسيوية.

وسجل أهداف منتخب العراق مهند كاظم وبشار بنيان وعلاء عباس في الدقائق 11 و19 و91 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب العراق إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف منتخب إيران بفارق الأهداف، ليصعد المنتخبان لدور الـ 16 من منافسات البطولة، بينما ظل رصيد منتخب اليمن خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير، ويلعب منتخب إيران مع العراق في الجولة الثالثة والأخيرة بينما يلتقى منتخب فيتنام مع اليمن.