إخلاء سبيل المتهمة بقتل نجلها

12 يناير 2019 - 05:54 م

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، إخلاء سبيل المتهمة "بدرية. م " عاملة جمع قمامة، بقتل نجلها عام ونصف في المطرية، عقب تناوله طعاما فاسدا.

وقالت المتهمة في التحقيقات، إنها اعتادت اصطحاب نجلها معها فى العمل، وأثناء ذلك تناول طعاما فاسدا، ولم يمر دقائق وتوفى بعد دخوله فى حالة قىء مستمر، مضيفه أنها حاولت إسعافه لكنه فارق الحياة، فقررت تركه أمام مستشفى المطرية ليقوم الأهالى بدفنه، خوفا من المساءلة القانونية.

وكان مأمور قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من أحد المواطنين مفاده أثناء ركوبه سيارته أمام مستشفى المطرية، عثر على طفل متوف وملفوف داخل بطانية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل لم يتجاوز عمره العامين، ويرتدى ملابسه ولا توجد أى إصابات أو كدمات بأنحاء جسده، وبتكثسف التحريات حول الواقعة تبين أن كاميرات المراقبة رصدت إلقاء أم لطفلها وفرت بالهروب