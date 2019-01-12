رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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الأزهر

جامعة الأزهر

فصل طالبة

فيديو الحضن

قررت إدارة جامعة الأزهر، فصل طالبة كلية اللغة العربية فرع الجامعة بالمنصورة، صاحبة واقعة الحضن بالجامعة فصلًا نهائياً، وذلك على خلفية تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لطالب يحتضن طالبة ويقدم لها "بوكيه ورد" داخل الحرم الجامعي لجامعة المنصورة وسط حشود كبيرة من الطلاب.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها نهائيًا من الجامعة بعد انتهاء التحقيق معها، مؤكدا أن ما فعلته الطالبة يُعد "خروجًا كاملًا عن القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".


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