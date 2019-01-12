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مبيعات "بوينج" تتفوق على "إيرباص" في 2018

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طائرات بوينج
بوينج

عصام الشربيني

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تمكنت شركة بوينج الأمريكية للصناعات الدفاعية والجوية العام الماضي من الحفاظ على صدارة قائمة أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم.

وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة في شيكاغو، أن إجمالي مبيعاتها من طائرات النقل وصل في العام الماضي إلى 806 طائرات.

من جهة أخرى، أعلنت المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية (إيرباص) أن إجمالي مبيعاتها من طائرات النقل وصل، في العام الماضي، إلى 800 طائرة.

وفي الوقت الذي حققت فيه إيرباص ما كانت تهدف إليه من مبيعات، فإن بوينج كانت تسعى إلى أن تتراوح مبيعاتها في 2018 بين 810 و815 طائرة. وتمكنت الشركة الأمريكية، في العام الماضي، من رفع مبيعاتها مقارنة بـ2017 بما يزيد على 40 طائرة، فيما تمكنت إيرباص من رفع مبيعاتها بمقدار يزيد على 80 طائرة


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