تجديد حبس الشابين المتهمين بقتل والدهما بالهرم

12 يناير 2019 - 05:39 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس شاب وصديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل والد أحدها بسبب ممارسة المجني عليه الرذيلة مع بنته وابنتي زوجته.

وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، وبإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد أمرت بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل والد أحدهما، وزوج والدة الآخر لممارسته الرذيلة على مدار السنوات الماضية مع شقيقاتهما.

كانت القوات الأمنية بالهرم قد تلقت بلاغا من الأهالي بوجود مسن مقتولا داخل شقته بدائرة القسم وبانتقال القوات الأمنية على رأسها المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والمقدم أحمد شريف، نائب مأمور قسم الهرم، لمكان الواقعة تبين أن المجني عليه أيمن . م 56 عاما، وأنه قتل بأكثر من 14 طعنة.

وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة والتي أظهرت المتهمين، تبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليه ونجل زوجته.

وبالقبض على المتهمين أقرا أن المجني عليه تزوج منذ فترة وأنجب ولدا وبنتا من سيده وتزوج أخرى لديها بنتين وولد من زوجها السابق، وأنه مارس الرذيلة مع بنته وابنتي زوجته على مدار السنوات الماضية، وصورهن بأوضاع مخلة وهددهن بفضحهن حال فضح أمره.

وبعلم نجله ونجل زوجته بالواقعة ومواجهته فر هاربا منهما واستأجر الشقة السكنية بمنطقة الهرم، وتبعاه إليها وانهالا عليه بالطعنات حتى خر قتيلا للانتقال لشرف شقيقاتهما، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.