  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:46 م
بحث متقدم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

تجديد حبس الشابين المتهمين بقتل والدهما بالهرم

قضايا وحوادث

تجديد حبس قيادي بالتيار الشعبي 15 يومًا
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل والده فى الهرم.. تعرف على السبب

#

تجديد حبس فتاة بتهمة قتل عشيقها بعد تهديدها بصور فاضحة

#

تجديد حبس متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة

#

قرار جديد ضد عامل قتل خالته فى بولاق

قتل

حبس

زنا

والدهما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس شاب وصديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل والد أحدها بسبب ممارسة المجني عليه الرذيلة مع بنته وابنتي زوجته.

وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح، وبإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد أمرت بحبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل والد أحدهما، وزوج والدة الآخر لممارسته الرذيلة على مدار السنوات الماضية مع شقيقاتهما.

كانت القوات الأمنية بالهرم قد تلقت بلاغا من الأهالي بوجود مسن مقتولا داخل شقته بدائرة القسم وبانتقال القوات الأمنية على رأسها المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والمقدم أحمد شريف، نائب مأمور قسم الهرم، لمكان الواقعة تبين أن المجني عليه أيمن . م 56 عاما، وأنه قتل بأكثر من 14 طعنة.

وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة والتي أظهرت المتهمين، تبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليه ونجل زوجته.

وبالقبض على المتهمين أقرا أن المجني عليه تزوج منذ فترة وأنجب ولدا وبنتا من سيده وتزوج أخرى لديها بنتين وولد من زوجها السابق، وأنه مارس الرذيلة مع بنته وابنتي زوجته على مدار السنوات الماضية، وصورهن بأوضاع مخلة وهددهن بفضحهن حال فضح أمره.

وبعلم نجله ونجل زوجته بالواقعة ومواجهته فر هاربا منهما واستأجر الشقة السكنية بمنطقة الهرم، وتبعاه إليها وانهالا عليه بالطعنات حتى خر قتيلا للانتقال لشرف شقيقاتهما، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدبولي يتفقد المنشآت الرياضية باستاد القاهرة
» «القسام» تكشف تفاصيل عملية القوات الخاصة الإسرائيلية بغزة
» بدء تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد
» النواب البريطانيون يصوتون على اتفاق بريكست 15 يناير
» تراجع جديد بأسعار الذهب بعد هبوطه عالميًا
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة غدا
» العراق تتخطى اليمن.. وتتأهل لدور الـ16 بأمم آسيا
» عاصفة الجزائر.. الثلوج تحاصر 18 ولاية (فيديو)
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:47 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان