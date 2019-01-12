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"الرقابة المالية" تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي

مال وأعمال

الرقابة المالية
الرقابة المالية

عصام الشربيني

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وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى لتدعيم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان، إن المعايير شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل، شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين - منسوبة إلى أصول شركة التأجير التمويلي مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.

 يضاف إلى ذلك إتاحة الحصول على قروض تعادل "9" أمثال القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، و عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة آجال قروض تمويل العملاء. وأكد عمران  إتاحة فترة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات لاستيفاء متطلبات التطبيق منذ العمل بالقرار.


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