مجموعة الأهلي.. سيمبا يسحق شبيبة الساورة بثلاثية

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سيمبا

شبيبة الساورة

حقق سيمبا التنزاني فوزًا كاسحًا على شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف سيمبا التنزانى فى مباراة اليوم إيمانويل أوكوى "هدف"، وميدي كاجيري "هدفين" في الدقائق 45 و52 و68 من عمر المباراة.

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مؤقتاً قبل لقاء الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى فى التاسعة مساء اليوم، بينما ظل رصيد شبيبة الساورة خالياً من النقاط.


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