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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا بـ"العائدون من ليبيا"

قضايا وحوادث

الإعدام لمتهمين بقضية "العائدون من ليبيا"
ارشيفية

شيماء السيد

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الإرهاب

الجنايات

العائدون من ليبيا

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،  إعادة إجراءات محاكمة 16 متهماً من بينهم أثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً بالقضية المعروفة إعلامياً  بـ " العائدون من ليبيا " لجلسة 9 فبراير المقبل لفض الاحراز .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

الجدير بالذكر ان المتهمين صدر ضدهم حكماً  من دائرة جنايات مغايرة يتراوح ما بين الإعدام شنقاً  والسجن وقام المتهمين بالطعن علي هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقضت باعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى مع علمهم بأغراضها .. وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون فى الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نار


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