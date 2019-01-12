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"ستاندارد تشارترد":

مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في 2030

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بنك ستاندرد
مصر

عصام الشربيني

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رجح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن تحتل مصر موقعا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030. وبحسب تقرير نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية فإن مصر ستحتل المركز الـ 7 في قائمة تضم أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030.

وأوضح التقرير أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا، لافتًا إلى أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، بدعم من معدلات القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

 وبحسب البنك فإن الاقتصاد الهندي سيتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في الفترة الزمنية نفسها، وتوقع أن تنضم إندونيسيا إلى أكبر 5 اقتصادات في العالم.


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