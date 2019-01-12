تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

12 يناير 2019 - 05:20 م

بعث النظام السوري برسالتين إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يطالبهم فيها بالتدخل لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وطالبت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن بالتدخل، واصفة هذه الاعتداءات بأنها محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" القول إن "وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية أمس".

وأضافت الخارجية أن "هذا العدوان الغادر يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها فضلا عن كونها محاولة جديدة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية المتفاقمة".

وأضافت الخارجية في رسالتها "سوريا تؤكد أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الغطاء السياسي والعسكري والإعلامي الذي توفره لها الإدارة الأميركية في سياق حالة من الحصانة من أي مساءلة توفرها لها أيضا دول معروفة في مجلس الأمن".

وتابعت "سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ورفض ضم الجولان السوري المحتل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري".