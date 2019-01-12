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«ترامب» عن اتهامه بـ«العمالة» لروسيا: فسق مُطلق

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الرئيس الأمريكي ترامب
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محمد فضل- متابعات

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روسيا

ترامب

عمالة

مقال

في أول رد لرئيس الأمريكي دونالد ترامب،على مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحقيق غير رسمي حول علاقاته مع روسيا.

كتب ترامب على صفحته في تويتر:"عرفت للتو من صحيفة نيويورك تايمز الكارثية أن المسؤولين الفاسدين السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين كانوا قد طردوا أو أجبروا على ترك المكتب لأسباب سيئة للغاية، بدأوا تحقيقا ضدي — دون سبب ، وبدون أدلة بعد إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي. هذا فسق مطلق!".

وأضاف ترامب أن طرد كومي من منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم عظيم للولايات المتحدة،  ووصفه بـ"الشرطي غير الشريف". حسب تعبيره

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالا حول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI ) فتح تحقيقا عام 2017 حاول من خلاله تحديد ما إذا كان دونالد ترامب يعمل لصالح روسيا!.


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