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15 فبراير الحكم على متهمين بأحداث كرداسة

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث عنف كرداسة
ارشيفية

شيماء السيد

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الجنايات

كرداسة

احداث عنف

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهمين اثنين فى أحداث عنف  كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، لـجلسة 15 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

كانت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة


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