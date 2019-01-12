دوري الأبطال.. مازيمبي يهزم الإسماعيلى بثنائية

12 يناير 2019 - 05:08 م

سقط فريق الإسماعيلي أمام مازيمبى الكونغولى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوبومباشى، فى افتتاحية المجموعة الثالثة لدورى الأبطال الأفريقى.

سجل تشيكو أوشيندى هدف مازيمبى الأول فى الدقيقة 83، فيما أضاف كيفين مونديكو الهدف الثانى للفريق الكونغولى فى الدقيقة 86.

ويتساوى بذلك مازيمبى مع شباب قسنطينة الجزائرى فى صدارة المجموعة الثالثة لدورى الأبطال برصيد 3 نقاط فيما يقبع الإسماعيلى والأفريقى التونسى فى المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط بعد تلقيهم الهزيمة فى الجولة الأولى.

ونجح محمد مجدى حارس الإسماعيلى فى التصدى لهدف محقق من مهاجم مازيمبى فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ونجح لاعبو الدراويش فى التصدى لكل المحاولات الهجومية لبطل الكونغو لتستمر محاولات الفريقين دون خطورة على المرمى.

وفى الدقيقة 44 عادت الإثارة للملعب حينما أطلق الحكم المغربى رضوان جيد صافرته معلناً احتساب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلى وقرر طرد سيلفيان جبوهو الحارس الايفوارى لمازيمبى ولكن باهر المحمدى أهدرها بغرابة شديدة لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى ألغى الحكم المغربى هدفاً لإيليا لاعب مازيمبى سجله فى مرمى الإسماعيلى بداعى التسلل بناءً على إشارة الحكم المساعد، وتسبب خطأ محمد مجدى مدافع الإسماعيلى، فى تهديد مرمى فريقه بفرصة خطيرة كادت إن تكون هدفا إلا إن إيليا لاعب مازيمبى أهدرها وخرج مصابا.

وأشهر الحكم المغربى الكارت الاصفر لثنائى الاسماعيلى عماد حمدى ومحمود متولى وأخرج سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى حسنى عبد ربه ودفع بمارشال لتعزيز الهجوم ولكن دون جدوى .

وأنقذ محمود متولى مدافع الإسماعيلى، مرماه من هدف محقق لمازيمبى الكونغولى بعدما تصدى لتسديدة، فى الدقيقة 72، وسجل تشيكو اوشيندى هدف مازيمبى الاول فى الدقيقة 83 فيما أضاف كيفين مونديكو الهدف الثانى للفريق الكونغولى فى الدقيقة 86 .

وكان الأفريقي التونسى قد سقط بشكل درامى وسط جماهيره بهدف قاتل أمام شباب قسنطينة الجزائرى، فى افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، التي تضم فريقى الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي.