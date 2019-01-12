  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

دوري الأبطال.. مازيمبي يهزم الإسماعيلى بثنائية

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اختبار صعب لـ"الدراويش" فى افتتاح مشواره الأفريقي

#

موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة

#

«أون» تنقل مباريات الأندية الأربعة ببطولتي أفريقيا

#

دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين

المصريون

الإسماعيلي

مازيمبي

سقط فريق الإسماعيلي أمام مازيمبى الكونغولى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوبومباشى، فى افتتاحية المجموعة الثالثة لدورى الأبطال الأفريقى.

 سجل تشيكو أوشيندى هدف مازيمبى الأول فى الدقيقة 83، فيما أضاف كيفين مونديكو الهدف الثانى للفريق الكونغولى فى الدقيقة 86.

 ويتساوى بذلك مازيمبى مع شباب قسنطينة الجزائرى فى صدارة المجموعة الثالثة لدورى الأبطال برصيد 3 نقاط فيما يقبع الإسماعيلى والأفريقى التونسى فى المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط بعد تلقيهم الهزيمة فى الجولة الأولى.

 ونجح محمد مجدى حارس الإسماعيلى فى التصدى لهدف محقق من مهاجم مازيمبى فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ونجح لاعبو الدراويش فى التصدى لكل المحاولات الهجومية لبطل الكونغو لتستمر محاولات الفريقين دون خطورة على المرمى.

 وفى الدقيقة 44 عادت الإثارة للملعب حينما أطلق الحكم المغربى رضوان جيد صافرته معلناً احتساب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلى وقرر طرد سيلفيان جبوهو الحارس الايفوارى لمازيمبى ولكن باهر المحمدى أهدرها بغرابة شديدة لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى.

 وفى الشوط الثانى ألغى الحكم المغربى هدفاً لإيليا لاعب مازيمبى سجله فى مرمى الإسماعيلى بداعى التسلل بناءً على إشارة الحكم المساعد، وتسبب خطأ محمد مجدى مدافع الإسماعيلى، فى تهديد مرمى فريقه بفرصة خطيرة كادت إن تكون هدفا إلا إن إيليا لاعب مازيمبى أهدرها وخرج مصابا.

وأشهر الحكم المغربى الكارت الاصفر لثنائى الاسماعيلى عماد حمدى ومحمود متولى وأخرج سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى حسنى عبد ربه ودفع بمارشال لتعزيز الهجوم ولكن دون جدوى .

 وأنقذ محمود متولى مدافع الإسماعيلى، مرماه من هدف محقق لمازيمبى الكونغولى بعدما تصدى لتسديدة، فى الدقيقة 72، وسجل  تشيكو اوشيندى هدف مازيمبى الاول فى الدقيقة 83 فيما أضاف كيفين مونديكو الهدف الثانى للفريق الكونغولى فى الدقيقة 86 .

 وكان الأفريقي التونسى قد سقط بشكل درامى وسط جماهيره بهدف قاتل أمام شباب قسنطينة الجزائرى، فى افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، التي تضم فريقى الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدبولي يتفقد المنشآت الرياضية باستاد القاهرة
» «القسام» تكشف تفاصيل عملية القوات الخاصة الإسرائيلية بغزة
» بدء تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد
» النواب البريطانيون يصوتون على اتفاق بريكست 15 يناير
» تراجع جديد بأسعار الذهب بعد هبوطه عالميًا
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة غدا
» العراق تتخطى اليمن.. وتتأهل لدور الـ16 بأمم آسيا
» عاصفة الجزائر.. الثلوج تحاصر 18 ولاية (فيديو)
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان