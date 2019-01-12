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قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة غدا

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قطع المياه
قطع المياه

متابعات - خالد الشرقاوي

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القاهرة الجديدة

قطع المياه

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق، ابتداءً من الساعة 8 مساء غدٍ الأحد، وحتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين، ولمدة 16 ساعة، نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع 4 إلى رافع 5، بمنطقة تقاطع شارع التسعين الجنوبى مع الطريق الدائرى أسفل الكوبرى.

وأشار إلى أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بالتجمع الخامس (الحى الأول – الحى الثانى – الحى الثالث – الحى الرابع – الحى الخامس – حى الشويفات – حى ¾ - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – حى الدبلوماسيين – قطاع 1.2 مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول (الياسمين "6،5،7،8" – البنفسج "مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12، منطقة الخدمات" – البنفسج عمارات – الرحاب 1).

ولفت إلى أنه سيتم قطع المياه بالتجمع الثالث في (أربيلا – غرب أربيلا – محلية 3 – محلية 4، بجانب ضعف المياه بباقى المحليات، ومنطقة المستقبل (1، 2).

وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.


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