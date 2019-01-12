«الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا

12 يناير 2019 - 05:04 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على الأنحاء غدًا، الأحد، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط غربية إلى شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:







