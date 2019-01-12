  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

عاصفة الجزائر.. الثلوج تحاصر 18 ولاية (فيديو)

عرب وعالم

عاصفة ثلجية بالجزائر
عاصفة ثلجية بالجزائر

وكالات

أخبار متعلقة
#

عاصفة ثلجية تضرب الجزائر والجيش يتدخل

#

بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

#

إلهان عمر تؤدي اليمين علي "المصحف" في الكونجرس

#

فيديو.. زلزال مخيف يضرب ألاسكا

الجزائر

ثلوج

عاصفة

عاصفة ثلجية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدخل عناصر الجيش الوطني الشعبي، على مستوى المناطق المعزولة في البلاد، لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة، بعد أن تسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار منذ ليلة الخميس إلى الجمعة في عزل الكثير من القرى وقطع العديد من الطرقات الوطنية والولائية.

وأكدت مصالح الدرك أن حركة المرور قطعت، الجمعة على مستوى عدة محاور بـ18 ولاية بسبب تراكم الثلوج، الأمطار وانزلاق التربة، الأمر الذي استدعى تدخل وحداتها بالتنسيق مع قوات الجيش لفك العزلة وإيصال المؤونة والأدوية إلى السكان الذين حاصرتهم الثلوج.

ووضعت مصالح الحماية المدنية، مخططا استثنائيا لمواجهة مخلفات الثلوج والأمطار، بعد أن حذرت أمس نشرية خاصة من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الوسطى والشرقية، وفقا لصحيفة الشروق المحلية.

ووجه الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب بيان وزارة الدفاع، تعليمات صارمة يحث من خلالها على ضرورة التدخل لفك العزلة عن مستعملي الطرق المقطوعة من خلال الانتشار عبر شبكة الطرقات التي تشهد صعوبة في السير، وتقديم المساعدة عند الضرورة، حيث تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وسجلت مصالح الدرك الوطني، حسب نشرية مركز الإعلام والتنسيق المروري لقيادة الدرك الوطني، توقف حركة المرور أو صعوبتها منذ عودة الاضطراب الجوي والذي مس العديد من ولايات شرق ووسط وغرب البلاد.

وفي هذا السياق، وجد العديد من سكان القرى أنفسهم محاصرين وسط الثلوج لم يتمكنوا فيها من الحصول على قارورات الغاز والسلع ومستلزماتهم اليومية، و قد تسببت الثلوج والأمطار المتهاطلة في تأجيل العديد من التظاهرات والأنشطة المبرمجة بمناسبة يناير رأس السنة الأمازيجية. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدبولي يتفقد المنشآت الرياضية باستاد القاهرة
» «القسام» تكشف تفاصيل عملية القوات الخاصة الإسرائيلية بغزة
» بدء تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد
» النواب البريطانيون يصوتون على اتفاق بريكست 15 يناير
» تراجع جديد بأسعار الذهب بعد هبوطه عالميًا
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة غدا
» العراق تتخطى اليمن.. وتتأهل لدور الـ16 بأمم آسيا
» عاصفة الجزائر.. الثلوج تحاصر 18 ولاية (فيديو)
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان